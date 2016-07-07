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إنقاذ شاب من الغرق بأحد شواطئ القصير بالبحر الأحمر

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إنقاذ شاب من الغرق بأحد شواطئ القصير بالبحر الأحمر إنقاذ شاب من الغرق بأحد شواطئ القصير بالبحر الأحمر
أنقذت العناية الإلهية شابا من الغرق بأحد الشواطئ العامة بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، عند قيامه بالسباحة ثان أيام العيد.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات المرفق، يفيد تعرض شاب للغرق بأحد شواطئ القصير .

على الفور تم التعامل مع الحالة ونقلها لمستشفى القصير المركزى، وتم إنقاذها.
>يذكر أنه تعرض أمس أيضا شاب للغرق بأحد شواطى الغردقة، وتم إنقاذه من قبل تمركز مرفق إسعاف البحر الأحمر القريبة من الشواطئ، والذى يدعى أشرف أحمد محمد على 20 عاما، مقيم قنا وتم نقله لمستشفى الغردقة العام .

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