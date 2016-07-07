قوات أمن شمال سيناء تواصل تشديداتها الأمنية فى ثانى أيام العيد

واصلت قوات أمن شمال سيناء بمختلف مناطق المحافظة، إجراءات التشديدات الأمنية فى ثانى أيام العيد، ونشرت مديرية أمن شمال سيناء أكمنة ثابتة ومتحركة داخل مدينة العريش، وتجوب آليات الشرطة المتحركة شوارع المدينة.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن الـ 24 ساعة الماضية مرت فى شمال سيناء بدون حوادث تذكر، لافتا إلى أن الشرطة أعدت خطة أمنية سبقت حلول العيد ولا تزال تتواصل لحفظ النظام وتحقيق الأمان ويشرف على متابعتها اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، وقيادات أمنية رفيعة المستوى.

وأشار المصدر إلى أن التشديدات الأمنية التى تشهدها المحافظة بهدف منع وقوع حوادث إرهابية، وتسلل عناصر مسلحة لتنفيذ مخططات إرهابية، مشيرا إلى أن التأمين يشمل الطريق الدولى العريش القنطرة والذى رفعت على كل النقاط المرورية على مساره، حالة الاستنفار وتم دعم الأكمنة لتقوم بدورها فى مراقبة حركة المرور والتأكد من هوية كل المارين من المسافرين لمنع تسلل العناصر الإرهابية والقبض على المطلوبين من بينهم والتحرى عن المشتبه فيهم.

وبدوره فاجئ اللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء الأهالى المحتفلين بالعيد، بتقديمه التهنئة لهم فى مقاهى مدينة العريش، وخلال جولته أكد الحبال للأهالى أن منظومة الأمن فى المحافظة لن تنجح بدون مساعدة الأهالى معربا عن تقديره وشكره لهم.

وقالت مصادر مطلعة، إن قوات مكافحة النشاط الإرهابى واصلت بدورها عمليات التمشيط والملاحقات وتوجيه الضربات الاستباقية لمنع العمليات الإرهابية فى مناطق محيط مدينة العريش ومركزى الشيخ زويد ورفح ومناطق وسط سيناء، وأوضحت المصادر أن القوات سيرت حملات امنية على طول الطريق الدولى العريش رفح وطرق جنوب الشيخ زويد وخلالها تم عمل مسح لهذه الطرق لكشف اماكن المتفجرات المزروعة، وتأمين الطرق لسير آليات أمنية وسيارات الأهالى عليها، وشن حملات مداهمات وتمشيط لمناطق جبلية.

وقال أهالى، إنه سمع دوى إطلاق نيران تحذيرية بكثافة من الارتكازات الأمنية فى مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، وأغلقت قوات أمن شمال سيناء ميادين المالح والضاحية فى مدينة العريش، والشيخ زويد والجورة فى مدينة الشيخ زويد، كما أغلقت كل الشوارع المؤدية لمحيط مديرية أمن شمال سيناء وديوان المحافظة وسنترال ومجلس مدينة العريش وأقسام الشرطة والسجن المركزى.

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