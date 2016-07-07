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مقتل 8 جنود و6 إرهابيين فى الهجوم على معسكر الصولبان بعدن

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مقتل 8 جنود و6 إرهابيين فى الهجوم على معسكر الصولبان بعدن مقتل 8 جنود و6 إرهابيين فى الهجوم على معسكر الصولبان بعدن
أعلنت قيادة قوات الأمن الخاصة فى عدن "الأمن المركزى" عن مقتل 8 من قوات الجيش والأمن فى عملية استعادة السيطرة على معسكر قوات الأمن فى الصولبان بعدن من عناصر تنظيم القاعدة الارهابى.

وأوضحت القيادة فى بيان لها عم ملابسات الحادث نشرته وسائل الاعلام فى عدن اليوم أنه تم العثور على 6 جثث لعناصر التنظيم بعد استعادة السيطرة على المعسكر ولم يشر إلى وجود مصابين أو أسرى من بين عناصر التنظيم.

وأضاف أن 17 من قوات الجيش والمقاومة أصيبوا فى العملية منهم 3 أجريت عمليات جراحية لهم على وجه السرعة وواحد حالته خطيرة ويرقد فى العناية المركزة فى مستشفى الجمهورية بعدن.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن والجيش وقوات الحزام الامنى وبمساندة من طائرات الاباتشى التابعة لقوات التحالف العربى تمكنت من استعادة السيطرة على مجمع الصولبان العسكرى بمدينة خور مكسر بعدن بعد أن فجر الارهابيون فجر أمس سيارة أمام بوابة المعسكر ,تمكنت بعدها سيارة أخرى دخول المعسكر والتمركز فيه لساعات فيها عدد من المسلحين واستمرت العملية لساعات محدودة. . وأكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنى قوات الأمن والجيش عن تثبيت دعائم الأمن والاستقرار للعاصمة عدن والمحافظات المحررة وفرض هيبة الدولة.

وكان تنظيم القاعدة قد أعلن مسئوليته عن الهجوم على معسكر الصولبان الذى يضم عددا من المعسكرات التابعة للجيش والامن الوطنى القريب من مطار عدن والتى تشكل جزءا من حمايته ولا يعرف بالتحديد عدد المهاجمين الذين تردد أنهم أكثر من 20 عنصرا ولولا تدخل طائرات الاباتشى التابعة للتحالف لما تم استعادة السيطرة على المعسكر بسرعة.
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مصر 365