سعر الذهب اليوم الخميس 7/7/2016 ، و إرتفاع تاريخي في سعر المعدن الأصفر

نتابع معكم سعر الذهب اليوم الخميس 7/7/2016 في السوق المصرية وفى الأسواق العالمية ، وحتى نفهم حالة الارتفاع الشديد التي تحدث في أسعار الذهب هذه الأيام

تحليل سعر الذهب اليوم الخميس 7/7/2016 في الأسواق العالمية:

الذهب وصل إلي الحد السفلى لقناة صاعدة على الفريم اليومي حيث وصل سعر الأوقية من الذهب 1220 دولار أمريكي وهى مناطق دعم قوية للذهب ، فبدأ الصعود مع بداية الشهر الماضي ، وزاد الارتفاع بشكل ملحوظ بعد قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي الذي صد مؤخرا فمن الطبيعي أن تتجه الأفراد للذهب كملاذ أمن وقت مثل هذه الأزمات حتى وصل الذهب لأسعار لم يصلها منذ عام 2014 ، حيث وصل سعر الأوقية 1360 دولار أمريكى.

سعر الذهب اليوم الخميس 7/7/2016 في مصر :

سعر الذهب عيار 24 – 473 جنية مصري

سعر الذهب عيار 21 – 415 جنية مصري

سعر الذهب عيار 18 – 355 جنية مصري

سعر الجنية الذهب اليوم الخميس 7/7/2016 وصل إلي 3312 جنية مصري

شبكةعيونالإخبارية

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