سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 7/7/2016 مقابل الجنيه المصري والدولار يستقر

سعر الدولار اليوم ، في متابعة مستمرة حيث تواصل أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء الارتفاع المستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث ترتفع الأسعار بمقدار 5 قروش من حين إلى آخر، وتقل أيضا 5 قروش من فترة إلى أخرى، ولا شك أن عملية الطلب على تبديل العملات الأجنبية قد ارتفعت في الفترة الماضية بين المواطنين وأصحاب شركات الأموال.

وأعلن تجار العملة في مصر عن توقعاتهم باستمرار ارتفاع الأسعار داخل السوق السوداء، بسبب زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، وقلة المعروض من السلع الاستهلاكية للمواطنين، ويجب على الحكومة العمل على مزيد من القرارات من أجل عودة الاستقرار للاقتصاد المصري المنهار منذ فترة، بسبب قلة العملة الصعبة، من أجل عودة الاتزان داخل الأسواق.

وساهم ارتفاع سعر الدولار على العمل على صعوبة الاستيراد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطلب هذه الدول الدولار الأمريكي من أجل الموافقة على تصدير السلع الغذائية والاستهلاكية اللازمة للمواطن المصري، وبدون هذه العملة الصعبة لن يستطيع المستوردون جلب الخدمات والسلع للمواطنين، وستزداد نسبة العجز في السلع والمواد الغذائية في مصر.

سعر الدولار اليوم الخميس 7/7/2016

وصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 7/7/2016 إلى 10.95 جنيه للشراء مقابل 11.05 جنيه للبيع ليستمر السعر كما هو عليه منذ ثلاثة أيام حيث تستقر الأسعار هذه الأيام لانشغال الجميع بعطلة عيد الفطر المبارك، أما البنوك فقد أغلقت تعاملاتها قبل العطلة عند سعر صرف 8.85 جنيه للشراء في مقابل 8.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء وشركات الصرافة 10.95 للشراء 11.05 للبيع

سعر الدولار في البنوك 8.86 للشراء 8.88

شبكةعيونالإخبارية

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