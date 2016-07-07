أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 7/7/2016 مقابل الجنيه المصري والدولار يستقر

Google+ Print
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 7/7/2016 مقابل الجنيه المصري والدولار يستقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 7/7/2016 مقابل الجنيه المصري والدولار يستقر

اليوم ، في متابعة مستمرة حيث تواصل الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء الارتفاع المستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث ترتفع الأسعار بمقدار 5 قروش من حين إلى آخر، وتقل أيضا 5 قروش من فترة إلى أخرى، ولا شك أن عملية الطلب على تبديل العملات الأجنبية قد ارتفعت في الفترة الماضية بين المواطنين وأصحاب شركات الأموال.

وأعلن تجار العملة في عن توقعاتهم باستمرار ارتفاع الأسعار داخل السوق السوداء، بسبب زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، وقلة المعروض من السلع الاستهلاكية للمواطنين، ويجب على العمل على مزيد من القرارات من أجل عودة الاستقرار للاقتصاد المصري المنهار منذ فترة، بسبب قلة العملة الصعبة، من أجل عودة الاتزان داخل الأسواق.

وساهم ارتفاع سعر الدولار على العمل على صعوبة الاستيراد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطلب هذه الدول الدولار الأمريكي من أجل الموافقة على تصدير السلع الغذائية والاستهلاكية اللازمة للمواطن المصري، وبدون هذه العملة الصعبة لن يستطيع المستوردون جلب الخدمات والسلع للمواطنين، وستزداد نسبة العجز في السلع والمواد الغذائية في مصر.
سعر الدولار اليوم الخميس 7/7/2016

وصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 7/7/2016 إلى 10.95 جنيه للشراء مقابل 11.05 جنيه للبيع ليستمر السعر كما هو عليه منذ ثلاثة أيام حيث تستقر الأسعار هذه الأيام لانشغال الجميع بعطلة عيد الفطر المبارك، أما البنوك فقد أغلقت تعاملاتها قبل العطلة عند سعر صرف 8.85 جنيه للشراء في مقابل 8.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء وشركات الصرافة 10.95 للشراء 11.05 للبيع
سعر الدولار في البنوك 8.86 للشراء 8.88

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا

مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام