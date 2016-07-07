سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة فى ثانى أيام العيد

شهدت الحالة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، سيولة مرورية.

وخلال فترة الصباح ، شهدت شوارع " صلاح سالم ، رمسيس ، كوبرى أكتوبر ،البطل أحمد عبد العزيز وميدان الاستقامة"، حالة من السيولة المرورية، كما خلت المحاور من أى تكدس للسيارات.



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سهولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر



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الطرق خالية من السيارات



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الهدوء يسطر على الطرق صباح اليوم



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شارع الدقى يشهد انسيابية مرورية



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سهولة مرورية



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الشوارع خالية من الزحام



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شارع البطل يشهد سهولة مرورية صباح ثانى أيام العيد



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انسيابية مرورية



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حركة مرورية جيدة صباح اليوم

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