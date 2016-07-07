أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة فى ثانى أيام العيد

Google+ Print
سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة فى ثانى أيام العيد سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة فى ثانى أيام العيد
شهدت الحالة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، سيولة مرورية.

وخلال فترة الصباح ، شهدت شوارع " صلاح سالم ، رمسيس ، كوبرى أكتوبر ،البطل أحمد عبد العزيز وميدان الاستقامة"، حالة من السيولة المرورية، كما خلت المحاور من أى تكدس للسيارات.

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (1)
>

سهولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (2)
>

الطرق خالية من السيارات

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (3)
>

الهدوء يسطر على الطرق صباح اليوم

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (4)
>

شارع الدقى يشهد انسيابية مرورية

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (5)
>

سهولة مرورية

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (6)
>

الشوارع خالية من الزحام

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (7)
>

شارع البطل يشهد سهولة مرورية صباح ثانى أيام العيد

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (8)
>

انسيابية مرورية

الجيزة، عيد الفطر، سيولة مرورية، القاهرة، تكدس مرورى (9)
>

حركة مرورية جيدة صباح اليوم


>- "الرى" تعلن حالة الطوارىء القصوى خلال العيد لمواجهة نقص المياه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365