نيابة المنصورة تحقق اليوم مع توفيق عكاشة فى اتهامه بـ"خطف نجله"

تبدأ نيابة ثان المنصورة، اليوم الخميس، التحقيق مع توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب المفصول، على خلفية اتهام طليقته رضا الكرداوى له بخطف نجلهما "يوسف"، وإشهار سلاح نارى فى وجه شقيقها.

ومن المقرر أن تحقق النيابة أيضا مع "الكرداوى"، فى اتهام عكاشة لها وشقيقها بالتعدى عليه وتحطيم سيارته.

كانت رضا الكرداوى، قد قالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها فوجئت بحضور طليقها توفيق عكاشة إلى منزلها بالمنصورة، زاعما رغبته فى رؤية نجله "يوسف" بمناسبة عيد الفطر المبارك، واصطحبه معه فى سيارته أسفل المنزل بحجة رؤية أشقائه الآخرين، ثم احتجزه فى سيارته وغادر.

وأوضحت أنها طلبت من شقيقها مرافقة توفيق عكاشة، إلا أنه كان على اتفاق مسبق مع سائقه الخاص للهروب فور دخوله السيارة، وعقب ملاحقة شقيقها له أشهر فى وجهه سلاح نارى.

ليلة احتجاز توفيق عكاشة وطليقته.. رضا الكرداوى تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة خطف نجله.. وعضو البرلمان المفصول يرد ببلاغ ضدها بتحطيم سيارته.. ومصدر أمنى: احتجاز الطرفين لحين عرضهما على النيابة