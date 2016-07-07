تجديد حبس أخطر تشكيل عصابى لأمناء الشرطة بالبحيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر المستشار أمير المطيعى رئيس محكمة جنح إيتاى البارود بسكرتارية أحمد خطاب وعبد العزيز فراج، تجديد حبس 4 من أعضاء أخطر تشكيل عصابى لأمناء الشرطة بالبحيرة، استولوا على 360 ألف جنيه من فلاح بالدلنجات، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 4 من أعضاء التشكيل العصابى، من بينهم 3 أمناء شرطة بمركز إيتاى البارود ودمنهور، وأمين شرطة مفصول وعاطل استولوا على 360 ألف جنيه من فلاح بالدلنجات بمساعدة 5 آخرين بينهم 3 أمناء شرطة وعاطلين انتحلوا صفة ضباط أمن وطنى.

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز الدلنجات برئاسة الرائد أحمد حمد مفادها قيام 6 من أمناء شرطة بالبحيرة بانتحال صفة ضباط أمن وطنى، وقيامهم باقتحام منزل أحد الأهالى بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وادعوا أن نجله يمول الجماعات الإرهابية، وقاموا بتفتيش المنزل وعثروا على مبلغ 360 ألف جنيه واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية قاده العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم هانى صبحى وكيل الفرع والرائد أحمد حمد رئيس مباحث مركز الدلنجات والنقيب مصطفى عبد الناصر والنقيب محمد الديب معاونى المباحث لسرعة ضبط المتهمين.

توصلت التحريات الأولية إلى قيام 9 من المتهمين بينهم 6 أمناء شرطة من بينهم 2 مفصولين من الخدمة و3 مدنيين قاموا بانتحال صفة ضباط أمن وطنى واقتحموا منزل "رجب عبد الرحيم حسونة" فلاح بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وادعوا كذبا أنهم مأمورية للأمن الوطنى، وأن نجله يقوم بتمويل الإرهاب وقاموا بتفتيش المنزل وعثروا على مبلغ 360 ألف جنيه واستولوا عليه وفروا هاربين.

تمكن فريق البحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم هانى صبحى وكيل الفرع والرائد أحمد حمد رئيس مباحث مركز الدلنجات والنقيب مصطفى عبد الناصر معاون المباحث من ضبط 3 من أمناء الشرطة المتورطين فى الواقعة وعاطل وهم كل من، "محمد.هـ.ع" و"رجب.م.ر" و"محمد . م . ع" أمناء شرطة و"هانى . س . ح" صاحب مطعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4879 إدارى الدلنجات.

- "حاتم بيتحاكم".. التفاصيل الكاملة لأخطر تشكيل عصابى لأمناء الشرطة بالبحيرة.. المتهمون اتفقوا و3 من المجرمين وانتحلوا صفة ضباط أمن وطنى.. واستولوا على مبلغ 360 ألف جنيه من منزل فلاح بالدلنجات

>