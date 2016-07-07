حبس 5 أشخاص متهمين بقتل عاملين فى تبادل إطلاق نار بالعمرانية

قررت نيابة العمرانية حبس المتهمين بقتل عاملين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات أن الدافع وراء الجريمة الثأر، وتم إخطار النيابة للتحقيق.>كان العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث جنوب الجيزة بلاغا يفيد مقتل اثنين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة العمرانية، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص من عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، بسبب خلافات حول مقتل عامل العام الماضى.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل عاملين وإصابة 6 آخرين، وتمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث العمرانية من القبض على5 اشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

حبس 4 عاطلين انتحلوا صفة أمناء شرطة للنصب على المواطنين بالبدرشين