نقابة العلميين بالإسكندرية تدعو أعضاءها لمؤتمر إصدار قانون لمنع التعدى على المهنة

قال الدكتور مرسى أبو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية إن نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تدعو أعضائها من العلميين بالإسكندرية للقاء أعضاء مجلس النواب المصرى وممثلى الصحف والإعلام المصرى لعرض مطالب العلميين وذلك يوم الجمعة 22 يوليو القادم، بمقر النقابة بمحطة الرمل.

وأضاف مرسى فى بيان اليوم، أن المطالب تتلخص فى الإسراع بإصدار قانون نقابة العلميين من خلال مجلس النواب لمنع التعدى على المهنة وحمايتها من الدخلاء لما تمثله المهن العلمية من خطورة فى حالة قيام غير المتخصصين بشغلها، وإلزام وزارة الصحة بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلميين بعد تقديمهم مؤهلاتهم بعد الفترة التى يمنح بعدها للأطباء التراخيص وذلك تطبيقا لقانون التحاليل الطبيه الصادر فى سنة 1954م والمتفق مع القوانين الدولية للتحاليل الطبية ولدى النقابة قوانين لأكثر من 20 دولة فى العالم.

كما يناقش المؤتمر منح العلميين حقهم فى الترقى وتولى الإدارات العليا فى شركات الأدوية بنفس المعايير والتدرج الوظيفى المتبع مع زملائهم من الصيادلة بالإضافة إلى مساواة العلميين فى الهيئات والوزارت المختلفة خاصة وزارة الصحة بزملائهم من التخصصات العلمية الأخرى الحاصلين على نفس الدرجة العلمية وعدم معاملاتهم ماليا وإداريا على إنهم خدمات معاونة لأنهم شركاء عمل فيجب مساواتهم بزملائهم حسب الدرجة العلمية (بكالوريوس – دبلوم – ماجستير – دكتوراه) وعدد سنوات الخبرة، وإلزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد المسمى الوظيفى الصادر من نقابة العلميين حتى وإن وجدت هيئات أخرى تمنح نفس اللقب طالما تحققت المؤهلات المطلوبة للمسمى مثل (أخصائى تحاليل طبية – مهندس برمجيات).

وعن باقى المطالب قال الكيميائى مهاب حسن الأمين العام، نحن نطالب بالسماح لنقابة العلميين بتحصيل الرسوم والدمغات من الهيئات المختلفة العلمية والتعليمية والتطبيقية والصناعية التى يمثل العلميون العمود الفقرى فيها بما يتيح للنقابة خدمة أعضائها وممارسة دورها الوطنى فى خدمة البلاد، وإلزام جميع الهيئات بضرورة وجود عضوية لنقابة المهن العلمية للعاملين بها من العلميين للسماح لهم بمزاوله المهنة، والتأكيد على عمداء كليات العلوم بعدم استخراج شهاده اتمام الدراسة الجامعية إلا بعد الاشتراك فى عضوية النقابة الالزامية.

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