بالصور.. شواطئ الإسكندرية تتجمَّل لاستقبال موسم الاصطياف

أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير شواطئ المحافظة المختلفة وذلك استعداد لاستقبال ضيوف الإسكندرية خلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك وموسم الصيف الذى سيبدأ عقب انتهاء العيد مباشرة ، حيث تم تجميل وتطوير شواطئ المندرة والبوريفاج وستانلى، وهى أكثر الشواطئ التى يحرص مصطافي ورواد الإسكندرية على زيارتها.

كما استعدت شواطئ المحافظة المختلفة المميزة والمجانية لاستقبال المصطافين على مدار موسم الصيف، حيث تم تطوير وإنارة ورفع كفاءة الشواطئ وطريق الكورنيش، لعودة الإسكندرية لمكانتها التي كانت عليها من قبل متلألئة بالضياء وعاصمة للجمال.



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شاطئ ستنالى



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استعدادت شواطئ الاسكندرية



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تجميل شاطئ البوريفاج



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الاسكندرية تستعد لموسم الصيف



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تطوير و تجميل الشواطئ

- بالصور.. محافظة الاسكندرية تعلن الانتهاء من تطوير شاطئ المعمورة المميز

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