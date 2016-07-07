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لو مش قادر على سعر الكاجو.. استمتع بالسودانى فى العيد بـ10 فوائد مذهلة

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لو مش قادر على سعر الكاجو.. استمتع بالسودانى فى العيد بـ10 فوائد مذهلة لو مش قادر على سعر الكاجو.. استمتع بالسودانى فى العيد بـ10 فوائد مذهلة
مع ارتفاع المكسرات وفى ظل تدنى مرتبات الكثير من المصريين، قد يعجز البعض عن شراء الكاجو والبندق وعين الجمل، المعروفة بأسعارها الغالية خلال عيد الفطر المبارك.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية للسودانى، الذى يتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية رائعة، ولا يقل بأى حال من الأحوال عن أنواع المكسرات الأخرى، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى " stylecraze ".

فوائد السودانى
>1. السوادنى يمدك بطاقة هائلة نظرا لأنه غنى بالفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة.
>2. يساهم فى الحد من الكولسترول الضار وبرفع مستويات الكولسترول النافع لأنه غنى بالأحماض الدهنية غير المشبعة التى تقلل فرص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية.
>3. غنى بقدر كبير من البروتين يساهم فى تعزيز نمو الجسم وتحسين صحته بشكل عام.
>4. الفول السوادنى يحتوى على مضادات أكسدة عديدة تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما أنه يكافح سرطان القولون.
>5. غنى بالرسفيراترول، وهى مادة رائعة مضادة للأكسدة تساهم فى مكافحة أمراض القلب والسرطان واضطرابات الجهاز العصبى.
>6. الفول السودانى يكافح الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تعزيز إفراز أكسيد النيتريك.
>7. السودانى يحميك من الإصابة بشيخوخة البشرة المبكرة لأنه غنى بفيتامين "هـ" الذى يعد من أقوى مضادات الأكسدة.
>8. تناول حفنة من الفول السودانى أسبوعيا يحد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 25%.
>9. تناول السودانى يعزز خصوبة السيدات ويرفع فرص حدوث الحمل ويقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.
>10. يساهم السودانى فى تنظيم مستويات السكر بالدم ومنع الارتفاع الملحوظ فى نسب الجلوكوز بالدم.


>بعد ارتفاع جمارك المكسرات.. 10 بدائل تقوى صحتنا وتوفر فلوسنا
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>قبل ما تشتريها فى العيد.. اعرف الفوائد الصحية للمكسرات واختار اللى يناسبك
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