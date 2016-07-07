الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر لا يمكنهم تلقى التطعيم ضد الأنفلونزا، لذلك يمكن حمايتهم ضد الفيروس عن طريق تحصين أمهاتهم خلال فترة الحمل.

ووفقا لبحث جديد نشر فى مجلة “JAMA” لطب الأطفال والرضع، فإن تطعيم الأمهات ضد الأنفلونزا قد يحمى الرضع لمدة 8 أسابيع فقط بعد الولادة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر هم فى أكبر خطر للذهاب إلى المستشفى نتيجة تعرضهم للإصابة بالأنفلونزا.

ووافقت الهيئات الصحية أن تطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا يبدأ من سن 6 أشهر، فمن المستحسن أن الأمهات الحوامل يحصلن على تطعيم الأنفلونزا من أجل حماية أنفسهم وأطفالهم حديثى الولادة من مضاعفات المرض.

ولكن وفقا لدراسة أجرتها الدكتورة مارتا جيم نونيز، من جامعة ويتواترسراند فى جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، فكشفت أن تطعيم الأمهات الحوامل ضد الأنفلونزا يحمى الرضع بعد الولادة بفاعلية.

ووجد الباحثون أن إعطاء الحوامل لتطعيم الأنفلونزا يحمى الأطفال من الفيروس بنسبة 85.6% لمدة 8 أسابيع فقط من الولادة، وتنخفض حماية الأطفال إلى 25% بعد مرور 8-16 أسبوعا من الولادة. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السادس من شهر يوليو الحالى.

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