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توكل كرمان تنعى والدها: الوطن فقد واحدا من أنزه وأكفأ شخصياته الوطنية

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توكل كرمان تنعى والدها: الوطن فقد واحدا من أنزه وأكفأ شخصياته الوطنية توكل كرمان تنعى والدها: الوطن فقد واحدا من أنزه وأكفأ شخصياته الوطنية
نعت الناشطة اليمنية توكل كرمان، والدها عبد السلام خالد، الذى توفى أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، مؤكدة أن الوطن فقد أحد الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة.

وكتبت توكل كرمان على صفحتها الرسمية بالفيس بوك: "والدى الحبيب، كنت وسأبقى فخورة بك إلى الأبد، مصابنا فيك هو مصاب الجميع، برحيلك فقد الوطن واحدا من أنزه وأكفأ شخصياته الوطنية، فقدت أنا من كان لى والدا وأخا ومعلما وصديقا، نم عند ربك مرتاحا فقد استعديت لهذا اليوم طيلة حياتك".


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توكل كرمان تنعى والدها


>- وفاة عبد السلام خالد والد الناشطة اليمنية توكل كرمان
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