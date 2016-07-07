الجيش اليمنى يصد هجوما للمليشيات على اللواء 35 بتعز ومقتل وإصابة 23

أعلن المجلس العسكرى بتعز عن مقتل وإصابة 23 من مليشيات الحوثيين وصالح فى الاشتباكات العنيفة التى جرت فى محيط اللواء 35 مدرع بالمطار القديم أثناء صد قوات الجيش والمقاومة لهجوم المليشيات على معسكر اللواء غرب مدينة تعز.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس، فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية، أن قوات الجيش استطاعت أسر 2 من عناصر الحوثيين أثناء الاشتباكات فيما قتل جندى وأصيب 16 من القوات والمقاومة بالإضافة إلى مقتل مدنى وإصابة 7 آخرين فى القصف الذى تقوم به القوات على المناطق السكنية يوميا.

وقد قام العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكرى وقائد اللواء 22 ميكانيكى بزيارة معسكر اللواء 35 أثناء الاشتباكات وأشاد بصمود وثبات قوات الجيش والمقاومة لهجمات المليشيات على المعسكر. . وقال أن هذه الهجمات التى صدتها القوات هى الرابعة خلال أسبوع فى محاولاتها المستمرة للسيطرة على المعسكر.

وأكد العميد سرحان أن القوات الشرعية ستظل حامية لمكتسبات الوطن والدولة وستدافع عن الوطن وتواجه ميليشيات الانقلاب والتمرد. ووجه الشكر لقوات التحالف العربى على ما يقدمونه لليمن وتعز.

وقد قامت طائرات دول التحالف العربى بقصف عناصر المليشيات ومراكز تجمهم فى غرب المدينة وأجبرتهم على التراجع ودمرت لهم دبابة وعربة عسكرية.

وأشار المجلس إلى أن اشتباكات أخرى وقعت بين الجانبين فى جبهات أخرى من المدينة فى الوقت الذى قامت فيه المليشيات بقصف مواقع الجيش والمناطق السمنية بالمدفعية والكاتيوشا وطالت مناطق شرق المدينة 13 قذيفة دبابة.

من ناحية أخرى، قُتل 5 من عناصر المليشيات فى هجوم قامت به على مواقع للجيش فى غرب مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال اليمن الحدودية مع السعودية.

وذكر مركز الجوف الإعلامى التابع للمقاومة أن القوات صدت الهجوم وكبدت المليشيات خسائر كبيرة وأجبرتهم على الهرب، مشيرا إلى أن القتلى من أبناء مديرية الغيل.

وأضاف أن طائرات التحالف قامت بعد ذلك قصف موقع تتمركز فيه المليشيات بمديرية المتون ودمرت طقما عسكريا لهم.

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