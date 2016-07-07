الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة شمالاً حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج من مترين إلى متر ونصف المتر، والأحمر معتدل وارتفاع الموج من مترين إلى متر ونصف.

وبالنسبة للرياح السطحية فى البحر الأحمر فهي شمالية غربية، والبحر المتوسط شمالية غربية، وتظهر السحب المنخفضة شمالاً والرياح خفيفة الى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

>القاهرة 25 36

>الإسكندرية 25 31

>مطروح 23 30

>بورسعيد 25 31

>دمياط 24 30

>بلطيم 25 31

>الإسماعيلية 24 37

>السويس 25 36

>العريش 24 33

>نخل 20 36

>طابا 21 37

>الطور 26 36

>مرسى علم 28 38

>الغردقة 28 38

>شرم الشيخ 29 37

>رفح 23 33

>كاترين 19 30

>سيوة 24 38

>المنيا 25 37

>الفيوم 25 37

>رأس سدر 27 37

>أبو سمبل 26 40

>وسط الدلتا 25 36

>أسيوط 25 38

>سوهاج 25 38

>الأقصر 27 41

>أسوان 28 41

>شلاتين 27 37

>حلايب 28 35

>الوادى الجديد 24 39

>قنا 26 40

>نويبع 28 37

>السلوم 23 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

>مكة المكرمة 30 43

>المدينة 28 40

>الرياض 30 43

>المنامة 32 39

>أبو ظبى 30 40

>الدوحة 33 44

>الكويت 31 46

>دمشق 19 38

>بيروت 24 32

>عمان 21 32

>القدس 20 30

>غزة 24 31

>بغداد 28 42

>مسقط 32 36

>صنعاء 18 36

>الخرطوم 29 40

>طرابلس 25 41

>تونس 24 33

>الجزائر 18 29

>الرباط 18 25

>نواكشوط 24 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

>أنقرة 13 29

>إسطنبول 21 29

>إسلام آباد 25 34

>نيودلهى 27 36

>جاكرتا 24 32

>بكين 21 33

>كوالامبور 25 34

>طوكيو 21 28

>أثينا 25 34

>روما 20 30

>باريس 10 21

>مدريد 20 34

>برلين 13 20

>لندن 11 20

>مونتريال 19 30

>موسكو 13 22

>نيويورك 24 33

>واشنطن 23 32

موضوعات متعلقة..

>

الأرصاد: غدا طقس معتدل الحرارة شمالاً حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة