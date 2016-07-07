عبور 8.7 مليون طن مواد بترولية فى اتجاه شمال قناة السويس خلال مارس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحي للقناه شهد خلال شهر مارس 2016، عبور 8 ملايين و705 ألف طن مواد بترولية متنوعة من اتجاه الشمال ، بنسبة زيادة 3% عن العام الماضى، والذي شهد عبور 8 ملايين و453 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة من اتجاه الشمال شهد خلال شهر مارس 2016، عبور 5.5 مليون طن بترول خام مقارنة بعبور 5.3 مليون طن فى العام الماضى.

كما عبر 1.2 مليون طن بنزين، مقارنة بـ1.6 مليون طن بنزين العام الماضى، وعبور 1.6 مليون طن سولار وبنزين فى القناه خلال مارس 2016 من اتجاه الشمال مقارنة بـ1.2 ألف طن سولار وبنزين فى العام الماضى.

وأضافت التقارير أن 5 آلاف طن غازات بترولية عبرت القناة فى شهر مارس 2016، مقارنة بعبور 24 ألف طن غازات بترولية العام الماضى، بينما عبرت القناه مليون و292 ألف طن مواد أخرى خلال شهر مارس 2016، مقارنة بـ 254 ألف طن العام الماضى.

1454سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 80.4 مليون طن خلال مارس

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