"اتصالات البرلمان": يجب إلزام الصحافة بتقييم أخبار مواقع التواصل قبل نشرها

قال أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى قد تكون غير معتمدة و دائما ما تكون من مصدر مجهول فهى ليست مصادر أصلية لأى خبر.

وشدد رفعت فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، على ضرورة إلزام الصحافة بتقييم الخبر و تحرى الدقة، مضيفا:" "فيس بوك و تويتر " مواقع للإطلاع فقط و ليس لها سند قانونى، ففى ظل انتشار الهاكرز و استغلال المنظمات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعى لابد أن تتخذ الدولة هذا الإجراء لأنه لا يمثل دليلا ماديا و يعبر عن وجهة نظر الناشر فقط فلا يجوز تكوين عقيدة من مواقع إلكترونية".

جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت فى الصين لإطلاق حملة شرسة ضد الأخبار المضللة التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقالت الحكومة الصينية إن هذه الخطوة ستأتى بسبب كثرة الشائعات والأخبار الوهمية المنتشرة على تلك المواقع والتى يتم تداولها على نطاق واسع وتتسبب فى تكدير الأمن، وقالت إدارة الفضاء الافتراضى الصينية فى بيان لها، إن وسائل الإعلام سواء الصحف أو التلفزيون سيتم منعهم من أخذ أى أخبار من مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية بدون موافقة المشرف الذى يعمل لدى الحكومة.

الصين تحظر نشر أى خبر مصدره مواقع التواصل الاجتماعى

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