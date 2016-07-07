51 % من القراء يتوقعون نجاح الأمن فى القضاء على التحرش الجنسى فى العيد

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح قوات الأمن فى القضاء على ظاهرة التحرش الجنسى فى العيد؟"، توقع غالبية القراء نجاح قوات الأمن فى القضاء على ظاهرة التحرش الجنسى فى العيد.

وتوقع 51% من القراء نجاح قوات الأمن فى القضاء على ظاهرة التحرش الجنسى فى العيد، بينما استبعد 47 % من القراء نجاح قوات الأمن فى القضاء على ظاهرة التحرش الجنسى فى العيد، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

75%من القراء يستبعدون نجاح النقل فى التصدى لمافيا بيع تذاكر قطارات العيد