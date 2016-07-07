أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفاع المتهم الـ6 بـ"اللجان النوعية": إحالة موكلى للمحاكمة باطل لمرور 6 شهور بين أخر تجديدين

Google+ Print
دفاع المتهم الـ6 بـ"اللجان النوعية": إحالة موكلى للمحاكمة باطل لمرور 6 شهور بين أخر تجديدين دفاع المتهم الـ6 بـ"اللجان النوعية": إحالة موكلى للمحاكمة باطل لمرور 6 شهور بين أخر تجديدين
قال حسنى أحمد دفاع المتهم السادس فى قضية "اللجان النوعية" المتهم فيها الدكتور عبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، أن أمر إحالة موكله للمحكمة باطل لوجود فترة 6 شهور بين اخر تجديدين لموكله بتحقيقات النيابة.

وأضاف الدفاع فى تصريحات لـ" اليوم السابع" ان المدة القانونية بين التجديد والتجديد الذى يليه يجب الا تزيد عن 45 يوما، ونوه الدفاع ان أخر تجديدين لموكله بأوراق النيابة قبل إحالة القضية لمحكمة الموضوع، هى 6 شهور فالأول كان فى 25 مايو من عام 2015، والثانى فى 7 نوفمبر من نفس العام، وكما ونوه الدفاع إلى انه سيطلب من المحكمة الجلسة القادمة التحقيق فى هذه النقطة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" اللجان النوعية"، لـ 18 سبتمبر لحضور المتهم الـ19 من محبسه ولتنفيذ طلبات الدفاع.

- دفاع جمال صابر عضو حازمون: انتحار الشاهد بقضية موكلى بتهمة حيازة أسلحة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365