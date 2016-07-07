دفاع المتهم الـ6 بـ"اللجان النوعية": إحالة موكلى للمحاكمة باطل لمرور 6 شهور بين أخر تجديدين

قال حسنى أحمد دفاع المتهم السادس فى قضية "اللجان النوعية" المتهم فيها الدكتور عبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، أن أمر إحالة موكله للمحكمة باطل لوجود فترة 6 شهور بين اخر تجديدين لموكله بتحقيقات النيابة.

وأضاف الدفاع فى تصريحات لـ" اليوم السابع" ان المدة القانونية بين التجديد والتجديد الذى يليه يجب الا تزيد عن 45 يوما، ونوه الدفاع ان أخر تجديدين لموكله بأوراق النيابة قبل إحالة القضية لمحكمة الموضوع، هى 6 شهور فالأول كان فى 25 مايو من عام 2015، والثانى فى 7 نوفمبر من نفس العام، وكما ونوه الدفاع إلى انه سيطلب من المحكمة الجلسة القادمة التحقيق فى هذه النقطة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" اللجان النوعية"، لـ 18 سبتمبر لحضور المتهم الـ19 من محبسه ولتنفيذ طلبات الدفاع.

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