محافظ الوادى الجديد: 13 فدان و1300 نخلة خسائر حريق الراشدة وتعويضات للمتضررين

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أنه تمت السيطرة على حريق قرية الراشدة الذى شب أمس على مساحة كبيرة من مزارع النخيل، مما أسفر عن احتراق مساحة تقدر بحوالى 13 فدان نخيل وحوالى 1300 نخلة مثمرة وغير مثمرة و50 شجرة مانجو وأحد المنازل المجاورة وتلفيات طفيفة بواجهة منزل أخر مبني بالطوب اللبن ورأس ماشية واحدة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، تم تشكيل غرفة عمليات بالقرية لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء التى استمرت لعدة ساعات وتسببت فى افساد فرحة المواطنين بالعيد.

وكان حريق هائل نشب بمزارع القرية صباح أمس وامتد لمساحات هائلة بعد ام امتدت نيران الشماريخ التى يتم اشعالها فى احتفالات العيد الى مخلفات النخيل وذلك وفقا لرواية بعض الاهالى من القرية مما ادى لنشوب الحريق حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالإضافة إلي 15 سيارة نقل مياه و 5 ماكينات دفع مياه متنقلة من الوحدات المحلية بمركز الداخلة للمشاركة في أعمال الإطفاء.

وقام المحافظ بتفقد موقع الحريق واطمئن على المصابين الذين بلغ عددهم 6 مصابين من الأهالي وأحد أفراد قوات الحماية المدنية وتمثلت حالات الإصابة في إختناقات وجروح سطحية وتم تحويلهم لمستشفي الداخلة المركزي وتم خروجهم جميعا من المستشفي بعد أن تلقوا العلاج اللازم.

وصرح عشماوي بأن جهود الأهالي ساهمت بشكل كبير في السيطرة علي الحريق والحد من إنتشاره حيث قام المحافظ بالإتصال بوزيرة التضامن الإجتماعي حيث وافق الوزيرة علي صرف تعويضات للمضارين.

- حريق هائل يلتهم 8 أفدنة نخيل وعددا من المنازل بقرية الراشدة بالوادى الجديد

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