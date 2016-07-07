زيارة المقابر والخروج للحدائق والمنتزهات أهم ملامح عيد الفطر بالغربية

يحرص المصريون فى محافظة الغربية على عادات كثيرة فى عيد الفطر المبارك شأنهم شأن الجميع فى محافظات مصر ، من أهمها زيارة المقابر وارتداء الأطفال للملابس الجديدة والخروج فى نزهات خلوية، وكذا صلاة العيد فى الساحات والخلاء،وتوزيع العيدية نقود جديدة على الأطفال.

ومن العادات القديمة فى محافظة الغربية ومدنها الثمانية، والقرى التابعة لها قضاء اليوم الأول من العيد مع ذويهم من الموتى فى المقابر، وقراءة القرآن ووضع الورود على المقابر، وتوزيع الحلوى والكعك والبسكويت على الفقراء والأطفال، وتشهد المقابر زحاما شديدا منذ الساعات الأولى بعد صلاة الفجر مباشرة، وتزيد الكثافة الجماهيرية بعد صلاة العيد.

وتشهد الحدائق والمنتزهات العامة بالغربية إقبالا جماهيريا من قبل المواطنين، وسط حضور جماهيرى حاشد خاصة على ساحة مسجد السيد البدوى، فى مدينة طنطا ويحرص الآلاف من المواطنين على زيارة الضريح فى أول أيام العيد، وشراء مستلزماتهم من الأماكن والمحلات المجاورة له. ويقبل العديد منهم على شراء الأسماك المملحة مثل السردين والفسيخ والرنجه.

ويتوافد آلاف من الأسر على ساحات نادى طنطا الرياضى، وإستاد طنطا الرياضى، بينما يلجأ عوام الناس للاحتفال فى الحدائق الرئيسية العامة مثل حديقة الطفل والجلاء بمدينة طنطا، والأماكن العامة على كورنيش ترعة القاصد.

وتمتلئ شواطئ نهر النيل فرع دمياط فى مدن زفتى والسنطة وفرع رشيد فى مدن كفر الزيات وبسيون بالمواطنين وتنتشر الألعاب والباعة الجائلين على جانبى الشواطئ بشكل مكثف، ومن المعروف أن محافظة الغربية يمر بها فرعى نهر النيل حيث يمر فرع رشيد من مدينتى كفر الزيات وبسيون التابعتين لنطاق المحافظة، ويمر فرع دمياط من مدينتى زفتى والسنطة، ويستغل الأهالى شواطئه فى الخروج ليلا للتنزه وقضاء أجازة العيد

كما ينتهز العديد من الشباب فرصة أجازة العيد لإتمام حفلات الزفاف والخطوبة حتى تكون الفرحة فرحتين، وبالتالى تكون كافة قاعات الأفراح والنوادى والساحات العامة مشغولة منذ اليوم الأول للعيد وحتى انتهاء الأجازة

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