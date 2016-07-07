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فضائية تونسية: استنفار أمنى كبير فى "بن قردان"

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فضائية تونسية: استنفار أمنى كبير فى "بن قردان" فضائية تونسية: استنفار أمنى كبير فى "بن قردان"
ذكرت قناة "نسمة" الفضائية التونسية أن مدينة بن قردان الواقعة جنوب شرق تونس بالقرب من الحدود مع ليبيا شهدت بعد منتصف الليل، حالة استنفار أمنى كبرى بعد تلقى وزارة الداخلية معلومات تفيد بوجود مجموعة مسلحة من 17 ملثما فى وسط المدنية.

وأضافت القناة، على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن الجيش دفع بمدرعات وآليات ثقيلة أمام ثكنة جلال فى "بن قردان"، وسط حالة تأهب فى صفوف الوحدات العسكرية، كما تم توسيع حالة الاستنفار الأمنى لتصل من وسط مدينة بن قردان إلى معبر راس جدير الحدودى مع ليبيا، فضلا عن وصول وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة إلى "بن قردان" قادمة من جزيرة جربة.

ونوهت القناة بأنه شوهدت كذلك عبارات تهديد مكتوبة على حائط مقر الحماية المدنية فى بن قردان، من بينها "يا طواغيت" و"جئناكم".
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