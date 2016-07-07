"الرى" تعلن حالة الطوارىء القصوى خلال العيد لمواجهة نقص المياه

قرر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الوزارة و الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال إجازة الفطر المبارك لمواجهة أى مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وأعلن وزير الرى حالة الطوارئ بمحطات الرفع لشبكة الرى أثناء إجازة العيد لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الساحل الشمالى، وتشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف لضمان كفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات.

و شكلت الوزارة غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، والعمل على حسم أى شكاوى فى حينها، وكذلك وضع وحدات رفع طوارىء عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

كما وجه عبد العاطى، باستنفار أجهزة حماية النيل وأجهزة قطاع الرى المسئولة عن متابعة التعديات على المجارى المائية، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة لأى أعمال تعد تقع خلال أيام العيد.

- النوادى المخالفة على النيل.. 119 ناديا بدون ترخيص.. 6 للقضاة و8 للشرطة.. و"المحامين والمهندسين" ضمن القائمة.. 100 مخالفة لكبار رجال الدولة بعصر مبارك.. والرى: صدرت قرارات إزالة وننتظر الدراسات الأمنية

>