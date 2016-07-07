4 أطعمة لا تتخيلها تحمى من أضرار أشعة الشمس للتمتع بصيف آمن

بعد فترة طويلة من الصيام يقبل جميع الأشخاص فى فصل الصيف على المنتجعات والفنادق والشواطئ للتنزه وتغيير الجو العام، لكن يتعرضون لمشاكل وأضرار أشعة الشمس الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News” عن 4 أطعمة تحمى الجلد والبشرة من أضرار أشعة الشمس فى الصيف، وتشمل:

1- الشاى الأخضر

2- الكاكاو

3- التوت الأسود

4- الكركم

موضوعات متعلقة..

- بالصور.. الصائمون يهربون من حرارة الشمس لمياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم

>

- احذر.. تعرض الأطفال للشمس فى عمر مبكر يرفع فرص إصابتهم بالسرطان

>

>يتميز الشاى الأخضر بقدرته على تعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية ومضاد للسرطان، ويدعم نظام المناعة، ويزيل سموم الجسم، ويساعد فى السيطرة على الوزن، وأيضا يحمى خلايا الجلد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وذلك لأنه يحتوى على مركبات مضادة للأكسدة تسمى بـ"البوليفينول" التى توفر الدفاع ضد مشاكل البشرة.>يتمتع الكاكاو بـ712 مركبا، وكثير منها مضاد للأكسدة بشكل فعال لحماية الجلد، منها الفلافانول الذى يوفر الحماية العميقة للقلب، مما يساعد على خفض بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم خلال الصيف والحر.>غنى بالأصباغ الأرجوانية القوية التى تعرف باسم "الانثوسيانين" التى تساعد على خفض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والتنكسية، وتوفير الحماية “SPF” من أضرار أشعة الشمس افضل من الكريمات الواقية.>يحتوى هذا الجذر الأصفر على مركب يسمى "الكركمين" المضاد للالتهابات الذى يعزز جهاز المناعة ووظائف الدماغ، ويحمى البشرة من أضرار أشعة الشمس.