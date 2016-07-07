الحملة القومية للكشف المبكر لسرطان الثدى بحديقة العائلات بفوه كفر الشيخ

تشهد حديقة العائلات بفوه، يوم الإثنين المقبل، الحملة القومية للكشف المبكر لسرطان الثدى، بإستخدام أحدث أجهزة الماموجرام فى الكشف والفحص، وقياس السكر بالدم، وقياس الضغط، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وسيتم عقد ندوات للتعريف بسرطان الثدى، يحاضر فيها أساتذة من كلية الطب جامعة القاهرة و الإسكندرية، واستشاريين من مديرية الشؤن الصحية بكفر الشيخ، ويتخلل فترات الكشف حفلات ترفيهيه، وسيتم اجراء الكشف الطبى على السيدات من سن 40 سنة ، وفي حالة وجد عامل وراثى للمرض فى العائلة لا يشترط السن، وأعلنت جمعية سيدات الأعمال بفوه التي تترأس مجلس إدارتها النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب تنظيمها للحملة، بالتعاون مع الإدارة الصحية بفوه برئاسة الدكتور أحمد المصري بالإستعانة بفريق الوان فوه التطوعي.

قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن محافظة كفر الشيخ، إن تم اختيار مدينة فوه لتنظيم تلك الحملة القومية من بين مدن المحافظة لتقديم خدمة طبية متميزة لكل السيدات في كافة مدن المحافظة ، مؤكدة إنها تدعوا كافة السيدات لإجراء الكشف الطبي والفحص خلال انعقاد الحملة يوم الإثنين القادم ،اضافة لحضور الندوات التي يحاضر فيها أساتذة من أساتذة من كلية الطب جامعة القاهرة و الإسكندرية ، واستشاريين من مديرية الشؤن الصحية بكفر الشيخ.

وأضافت إن الحملة هدفها خدمة السيدات التي اصبن بسرطان الثدي ،اضافة للكشف والفحص، للإطمئنان لعدم اصابات السيدات به ،وفي حالة اكتشاف اصابتهن ستقدم لهن كافة الرعاية الطبية المتميزة، وهذه خدمة طبية لايمكن أن تفوتها أي سيدة ليست بفوه فقط بل في مطوبس والمراكز المتعددة التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

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