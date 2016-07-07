الدمايطة يقضون ليلة عيد الفطر على شاطىء بلاج رأس البر

أمضى مئات المواطنين من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة من رواد مصيف راس البر ليلتهم حتى الساعات الأولى من الصباح على شاطىء بلاج راس البر فى أول ايام عيد الفطر المبارك.

وشهد شاطىء البلاج تجمع العديد من الأسر فى حفلات سمر شملت تناول وجبات العشاء و الذرة المشوى والترمس

كما استمتع الأطفال بركوب الدراجات والمراجيح وشراء البالونات ولعب الاطفال كما قام بعض الراقصين بالحصان بتقديم عروض فردية وسط إعجاب واستمتاع رواد المصيف

كما جهزت معظم الكازينوهات على طول الشاطىء بشاشات عرض قامت بعرض العديد من الافلام لجذب الرواد.

أهالى دمياط يتوافدون على المتنزهات للاحتفال بأول أيام العيد

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