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بالصور.. نشر شرطيات لأول مرة بمطروح وتوزيعهن الحلوى على المارة بالشوارع

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بالصور.. نشر شرطيات لأول مرة بمطروح وتوزيعهن الحلوى على المارة بالشوارع بالصور.. نشر شرطيات لأول مرة بمطروح وتوزيعهن الحلوى على المارة بالشوارع
نشرت مديرية أمن مطروح، مساء الأربعاء، عناصر الشرطة النسائية فى عدد من الشوارع بوسط مدينة مرسى مطروح، وذلك لأول مرة فى إطار تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وموسم الصيف السياحي، وقامت عتاصر الشرطة النسائية بتوزيع الحلوى وتهنئة المارة بعيد الفطر المبارك.

وتواجد اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، وسط القوات بالشوارع لمتابعة تطبيق تجربة انتشار الشرطة النسائية من الضباط والأفراد بالشوارع، والتقى بالمواطنين وتبادل معهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحرص عدد كبير من الأهالى على التقاط الصور التذكارية لهم مع مدير الأمن ولأبنائهم مع عناصر الشرطة النسائية، وزعت مديرية الأمن وإدارة مرور مطروح، بتوزيع الحلوى والهدايا على قائدى السيارات والمواطنين بالشوارع والميادين.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة أمنية لتنشيط عمل الشرطة النسائية، خلال موسم الصيف لمنع حالات التحرش وسهولة التعامل مع السيدات فى المحاور الرئيسية وأماكن التجمعات والمتنزهات والأسواق وكذلك التعامل مع حالات التسول وملاحقة المخالفين وخلق مناخ أمن للسيدات.

وأضاف مدير الأمن بأنه يوجد داخل الشرطة النسائية عناصر سرية، بهدف سهولة الانخراط وسط السيدات ومنع الجرائم قبل وقوعها.

وأشار إلى أن عمل الشرطيات سيستمر خلال موسم الصيف السياحى بالإضافة إلى نشر مجموعات من قوات الشرطة اضافية مدربة وجديدة الى التمركزات، بجميع المحاور والشواطئ للتعامل مع أية بلاغات بصورة فورية.

الشرطة النسائية (1)
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مدير أمن مطروح يتابع انتشار الشرطة النسائية لأول مرة بشوارع مطروح

الشرطة النسائية (2)
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جانب من انتشار الشرطيات بشوارع مطروح

الشرطة النسائية (3)
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المواطنون حرصوا على التقاط الصور لأولادهم مع الشرطيات

الشرطة النسائية (4)
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انتشار الشرطة النسائية لتأمين احتفالات العيد بمطروح

الشرطة النسائية (5)
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الشرطيات يوزعن الحلوى على المارة وقائدى السيارات بمطروح

الشرطة النسائية (6)
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مدير أمن مطروح يتابع تجربة نشر الشرطة النسائية بالشوارع

الشرطة النسائية (7)
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مواطنون يلتقطون الصور التذكارية مع مدير الأمن

الشرطة النسائية (8)
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نشر قوات جديدة ومدربة للتدخل السريع وقت الحاجة بمطروح


> والصور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يستقبلان المهنئين بالعيد
>http://www.youm7.com/story/2016/7/6/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7/2789604
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