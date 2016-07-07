اليوم.. حى العجمى يواصل أعمال صيانة الحدائق استعدادا لاستقبال موسم الصيف

يواصل حي العجمى اليوم أعمال الصيانة الحدائق بنطاق الحى و ذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل المدينة لتظهر بالمظهر الذي يليق بأهلها وزوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.

وأكد الحى على أنه جارى الانتهاء من عمال ترميم نافورى مساكن الصينية وكذلك بالنافورة بشارع سان مينا ،حيث تم تنظيف و زراعة حديقة ومشتل المكس و احواض الشرطة العسكرية و حديقة ميدان الشركات ،وجاري زراعة شتلات جديدة بحديقة تقاطع شارع البيطاش الجديد مع شارع القاعدة وحديقة اسكندرية للبترول.

من جهه أخرى قام الحى بمتابعة أعمال النظافة الليلية بشارع البيطاش و قامت ادارة اشغال الطريق بضبط والتحفظ على عدد 8 كارو فريزة وعدد 2 موتوسيكل وعدد 1 من شارع الحنفية و بطريق اسكندرية مطروح.



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اعمال صيانة الحدائق بالعجمى



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الحى يعلن الاستعداد لاستقبال المصطافين



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الحى يواصل اعمال صيانة الحدائق

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