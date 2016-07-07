اليوم.. حى العجمى يواصل أعمال صيانة الحدائق استعدادا لاستقبال موسم الصيف

يواصل حي العجمى اليوم أعمال الصيانة الحدائق بنطاق الحى و ذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل المدينة لتظهر بالمظهر الذي يليق بأهلها وزوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالصور.."مراجيح ونيشان وركوب خيل".. مظاهر بهجة العيد بالمرسى أبو العباس
>
وأكد الحى على أنه جارى الانتهاء من عمال ترميم نافورى مساكن الصينية وكذلك بالنافورة بشارع سان مينا ،حيث تم تنظيف و زراعة حديقة ومشتل المكس و احواض الشرطة العسكرية و حديقة ميدان الشركات ،وجاري زراعة شتلات جديدة بحديقة تقاطع شارع البيطاش الجديد مع شارع القاعدة وحديقة اسكندرية للبترول.
من جهه أخرى قام الحى بمتابعة أعمال النظافة الليلية بشارع البيطاش و قامت ادارة اشغال الطريق بضبط والتحفظ على عدد 8 كارو فريزة وعدد 2 موتوسيكل وعدد 1 من شارع الحنفية و بطريق اسكندرية مطروح.
>
اعمال صيانة الحدائق بالعجمى
>
الحى يعلن الاستعداد لاستقبال المصطافين
>
الحى يواصل اعمال صيانة الحدائق
>بالصور.."مراجيح ونيشان وركوب خيل".. مظاهر بهجة العيد بالمرسى أبو العباس
>