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"مرور الجيزة" يستكمل إنشاء طريق موازى بالوراق لتخفيف أحمال محور الكورنيش

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"مرور الجيزة" يستكمل إنشاء طريق موازى بالوراق لتخفيف أحمال محور الكورنيش "مرور الجيزة" يستكمل إنشاء طريق موازى بالوراق لتخفيف أحمال محور الكورنيش
تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، أعمال إنشاء طريق موازى لكورنيش النيل بمنطقة الوراق، بالتنسيق مع حى الوراق بقيادة اللواء عبد القادر بسيونى، بهدف حل الأزمة المرورية، على طريق الكورنيش، مع إجراء بعض التعديلات المرورية، وتوسعة المكان فى ظل مراقبة الطريق بالكاميرات لرصد أى معوقات مرورية.

من جانبه أكد مصدر أمنى، استمرار الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية مع تزويد وتدعيم القوات بالمعدات اللازمة تحت أشراف إدارة التخطيط والبحوث الفنية برئاسة العقيد وائل طاهر، لحين الانتهاء من أعمال إنشاء الطريق الموازى للكورنيش الذى يبلغ طوله 300 متر، وسيساهم بشكل كبير فى استيعاب الكثافات المرورية التى نراها بطريق الكورنيش، وصولا إلى الطريق الدائرى.

وأوضح أنه تم إجراء تعديلات للحركة المرورية بمنطقة الوراق بتقاطع كورنيش النيل مع شارع جزيرة محمد بميدان الغاز، التى تعتمد على فصل الحركة المرورية للقادم من الطريق الدائرى ومتجه إلى منطقة جزيرة محمد، بإنشاء الطريق الموازى للكورنيش، وتجرى "اللوادر" ومعدات الحى عمليات تمهيد وتسوية وتوسيع للطريق وسيؤدى إلى حدوث انفراجة مرورية بطريق الكورنيش.


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