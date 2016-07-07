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ضبط 1289 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالقاهرة

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ضبط 1289 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالقاهرة ضبط 1289 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 1289 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة فى الازبكية وحرر محضر بالواقعة

وردت معلومات شرطة التموين،تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة الادوات الكهربائية بنطاق دائرة الازبكية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الشركات مدخلا الغش على جمهور المستهلكين .

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الادارة بمداهمة المحل المتحرى عنه واسفر ذلك عن ضبط مديره المسئول و1289 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة و558 متر خراطيم كهربائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.


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مصر 365

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