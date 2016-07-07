أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فرنسا تجدد دعمها الكامل لجهود العراق لمكافحة الإرهاب

Google+ Print
فرنسا تجدد دعمها الكامل لجهود العراق لمكافحة الإرهاب فرنسا تجدد دعمها الكامل لجهود العراق لمكافحة الإرهاب
أجرى وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا بنظيره العراقى إبراهيم الجعفرى لبحث تطورات الأوضاع فى العراق.

وقال الوزير الفرنسى، فى بيان- إنه جدد، خلال الاتصال، على دعم فرنسا الكامل لجهود العراق لمكافحة الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الدامى الذى هز بغداد فى الثالث من يوليو، مؤكدا تعاطفه مع الشعب العراقى الذى واجه مجددا وحشية تنظيم "داعش" الإرهابى.

على جانب أخر، أشاد جون مارك ايرولت ببسالة القوات العراقية وبالنجاحات الجديدة التى سجلها ضد التنظيم الإرهابى، وهنأ نظيره العراقى باستعادة مدينة الفلوجة بدعم من الائتلاف الدولى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365