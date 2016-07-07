فرنسا تجدد دعمها الكامل لجهود العراق لمكافحة الإرهاب

أجرى وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا بنظيره العراقى إبراهيم الجعفرى لبحث تطورات الأوضاع فى العراق.

وقال الوزير الفرنسى، فى بيان- إنه جدد، خلال الاتصال، على دعم فرنسا الكامل لجهود العراق لمكافحة الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الدامى الذى هز بغداد فى الثالث من يوليو، مؤكدا تعاطفه مع الشعب العراقى الذى واجه مجددا وحشية تنظيم "داعش" الإرهابى.

على جانب أخر، أشاد جون مارك ايرولت ببسالة القوات العراقية وبالنجاحات الجديدة التى سجلها ضد التنظيم الإرهابى، وهنأ نظيره العراقى باستعادة مدينة الفلوجة بدعم من الائتلاف الدولى.

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