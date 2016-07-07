"المصريين الأحرار": سنعرض مقترحاتنا عن "بناء الكنائس" على القوى السياسية

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب أعد مقترحا كاملا بشأن قانون بناء الكنائس سيعلن عنه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القانون يتم عرضه للحوار مع الأحزاب و القوى السياسية قبل إرساله إلى البرلمان.

وأضاف "وجيه"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المكتب السياسى للحزب أعد مقترحًا كاملا للقانون باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ومن المقرر أن يتقدم به للبرلمان بعد اتفاق القوى السياسية عليه بحيث يشهد توافقا تحت القبة.

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