ننشر قواعد قبول طلاب الثانوية العامة من السودان والأردن بالجامعات المصرية

• السودان:

أعلن مكتب تنسيق الجامعات القواعد المقررة لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر ، بالجامعات المصرية وشملت القواعد الآتى:>الشهادة الثانوية السودانية العليا تعادل الشهادة الثانوية العامة المصرية، وشهادة المدارس الثانوية التى حلت محل كلية غردون، يسرى على الحاصلين عليها ما يسرى على شهادة الحاصلين على شهادة أكسفورد وكامبردج أو الشهادة الإنجليزية العامة "G.C.S.E".

والمدارس التى حلت محل كلية غردون نوعان: مدارس حكومية وهى: "مدرسة وادى سيدنا، مدرسة حبنوب، مدرسة خورطقت، مدرسة درمبيك، مدرسة البنات الثانوية بأم درمان، ومدارس حرة وهى: "المدرسة الأهلية الثانوية بأم درمان، مدرسة الأحفاد الثانوية بأم درمان، مدرسة المؤتمر الثانوية بأم درمان"، ومعهد بخت الرضا بالسودان: يقبل الحاصلين على هذه الشهادات بكليات دار العلوم ما داموا حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية بالسودان أو شهادة أكسفورد وكامبردج، ويشترط أن يجتاز امتحانًا تعقده الكلية لمعرفة مدى استعدادهم وصلاحيتهم لمتابعة الدراسة بها.

قواعد قبول الطلاب:

>- الشهادة العامة الانجليزية الـ(I.G.C.S.E) تؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة لكل كلية.

- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية (القسم الأكاديمي) بكليات الجامعات المصرية وذلك على النحو التالى:

1- ضرورة نجاح الطالب فى المواد المؤهلة الإجبارية للقبول بالكلية التى يرغب فى الالتحاق بها(بحد أدنى 50 درجة لكل مادة).

2- فى حالة عدم استكمال الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية السودانية (القسم الأكاديمي) للمواد المؤهلة الاختيارية للقبول بالكلية التى يرغب فى الالتحاق بها يُفرض عليه امتحان تكميلى فى المواد التى تنقصه، ولا يُمنح الطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا بعد نجاحه فيها.

• الأردن:

>وفيما يتعلق بالطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الأردنية:> 1- شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأردنية: تعادل الشهادة الثانوية العامة المصرية.

2 - واعتبارًا من العام الجامعى 2005/ 2006 قرر المجلس الأعلى للجامعات قبول حملة الشهادة الثانوية الأردنية وفقًا لتخصصاتها، وذلك على النحو التالي:

3 - فرع الإدارة المعلوماتية: يقبل بكليات التجارة والمعاهد العالية المناظرة.

4 - فرع الاقتصاد المنزلى: يقبل بكليات الاقتصاد المنزلى وكذا شُعب الاقتصاد المنزلى بكليات التربية النوعية أو بإحدى كليات «التجارة، الآداب، الحقوق، الخدمة الاجتماعية» بشرط استيفاء المواد المؤهلة.

>5 - الفرع الأدبى: يقبل بكليات التجارة والحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية بشرط استيفاء المواد المؤهلة، وفى حالة نقص الطالب لبعض المواد المؤهلة الأساسية يفرض عليه امتحان تكميلى فى المواد التى تنقصه وذلك بالكلية المعنية، ولا يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا بعد اجتيازه بنجاح هذه المواد.

>6 - القسم العلمى: تؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية التى تقبل الثانوية العامة المصرية القسم العلمى بشرط استيفاء المواد المؤهلة.

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