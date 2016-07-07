مصلحة الدمغة: شن حملات رقابية على 3500 ورشة ومحل ذهب خلال أيام العيد

أكد مصدر مسئول فى مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المصلحة ستبدأ فى إعداد خطة ليتم تطبيقها خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات وورش الذهب البالغ عددها حوالى 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات تستهدف ضبط المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة والمغشوشة وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية لحماية المواطنين، موضحا أن خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المحلات بالأسواق لضبط الموازيين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات.

كان العميد محمد حنفى، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد فى تصريحات صحفية له، أنه سيتم إلغاء الإجازات لمفتشى المصلحة خلال فترة العيد إلا للضرورة القصوى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية فى مقر المصلحة بالجمالية بمحافظة القاهرة وجميع فروع المصلحة فى الإسكندرية وطنطا والغردقة وبنى سويف وقنا، لإحكام السيطرة على أسواق المشغولات الذهبية والفضية خلال أيام العيد لزيادة الطلب على المشغولات الذهبية بسبب كثرة مناسبات الخطوبة والزواج .

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