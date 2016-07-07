أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش فى العيد

Google+ Print
مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش فى العيد مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش فى العيد
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على "سليمان ش م " 33 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو، ومبلغ مالى 200 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار وترويجها فى العيد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17805 لسنة 2016م جنح المرج، وتولت النيابة العامة التحقيق.


>- "أمن القاهرة" تستهدف الإشغالات قبل عيد الفطر وتضبط 95 بائعا وتنفذ 485 إزالة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365