مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش فى العيد

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على "سليمان ش م " 33 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو، ومبلغ مالى 200 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار وترويجها فى العيد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17805 لسنة 2016م جنح المرج، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- "أمن القاهرة" تستهدف الإشغالات قبل عيد الفطر وتضبط 95 بائعا وتنفذ 485 إزالة

>