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ضبط 608 زجاجة خمور و4500 صاروخ ألعاب نارية بالمنيا

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ضبط 608 زجاجة خمور و4500 صاروخ ألعاب نارية بالمنيا ضبط 608 زجاجة خمور و4500 صاروخ ألعاب نارية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من زجاجات الخمور قبل توزيعها على عملائه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "أمير . ا"،29 سنة من بنى مزار وبحوزته 608 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22056 لسنة 2016 جنح مركز بنى مزار.

كما أسفرت الحملة التى شنتها مباحث ، عن ضبط "صابر .ك"،32 سنه من بني مزار وبحوزته 4 آلاف و500 صاروخ مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1758 لسنة 2016 جنح المركز.


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