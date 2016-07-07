ضبط 115 كيلو رنجة فاسدة وسقوط هارب من 145 حكم حبس فى الإسكندرية

ضبطت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد محمد مهنا، كمية من الأسماك المدخنة غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط "على .ف"، 20 سنة بائع لحيازته 60 كجم من الأسماك المدخنة "رنجة" بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، و "فرج .ر"- 42 سنة بائع لحيازته 55 كجم من الأسماك المدخنة "رنجة" بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "مايكل. م" - 22 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 600 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

فى سياق متصل، ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على "كحول" هارب من عدد من قضايا مخالفة المبانى.

و تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم الدخيلة برئاسة المقدم محمد التهامى، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، من ضبط " رجب .ع" - 29 سنة عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه في 145 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى"، وبلغت جملة الأحكام الصادره ضده غيابياً بالحبس لمدة 45 سنة، وجار التنفيذ عليه.

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