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3 فوائد للفلفل الحار تجعلك تضيفه لكل وجبات الطعام فى العيد

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3 فوائد للفلفل الحار تجعلك تضيفه لكل وجبات الطعام فى العيد 3 فوائد للفلفل الحار تجعلك تضيفه لكل وجبات الطعام فى العيد
الفلفل الحار يتم استخدامه فى شكل كامل ومسحوق فى المأكولات المختلفة، خاصة فى المطبخ الأمريكى والمكسيكى الجنوبى الغربى، فقد كان دواء لآلاف السنين، بالإضافة إلى ذلك فإنه يستخدم على نطاق واسع فى الأدوية الصينية والايورفيدا.

كما أنه يحتوى على فيتامينات C، A، B6 و E والبوتاسيوم والمنجنيز والنحاس والحديد وعدة مركبات الفلافونويد، التى توفر خصائصه المضادة للأكسدة القوية.

وفيما يلى أهم 3 فوائد صحية للفلفل الحار:


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1- يخفف آلام المفاصل والعضلات


>يحتوى الفلفل الحار على مركب "الكابساسين" المضاد للالتهابات الذى يساعد على تخفيف الألم. كما يعمل الفلفل الحار على منع أجهزة إرسال الألم فى الدماغ، وهذا بدوره يقلل من الشعور بالوجع سواء كان ذلك ألم المفاصل أو العضلات.

2- يمنع تجلط الدم


>"الكابساسين" فى الفلفل الحار يعمل كأحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على تمدد الأوعية الدموية، لضمان تدفق الدم السليم فى جميع أنحاء الجسم والأعضاء، ويمنع العوامل التى تؤدى إلى تكوين جلطات الدم.

3- يساعد على إزالة السموم


>يعمل الفلفل الحار على إزالة السموم من الكبد والمرارة والذى بدوره يحمى الجسم من الأمراض ويعزز الصحة.

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