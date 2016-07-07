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الجزائر تشكل لجنة لإحصاء جرائم الاستعمار الفرنسى

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الجزائر تشكل لجنة لإحصاء جرائم الاستعمار الفرنسى الجزائر تشكل لجنة لإحصاء جرائم الاستعمار الفرنسى
أكد وزير المجاهدين الجزائرى الطيب زيتونى أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء الجرائم التى ارتكبها الاستعمار الفرنسى خلال 132 عاما من الاحتلال "1830 ـ 1962". مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتكون من باحثين فى التاريخ ومتخصصين فى ثورة التحرير.

وأوضح زيتونى، فى حديث إذاعى، أنه تم تكليف فريق الباحثين بتنسيق عملهم مع مؤسسات متخصصة فى قضايا الاستعمار وتاريخ المقاومة الجزائرية، وخاصة "مركز الدراسات والبحث فى الحركة الوطنية وثورة التحرير" إضافة إلى المتحف الوطنى ووزارة المجاهدين مبينا أن أعضاء اللجنة يقع على عاتقهم توثيق وسرد كل الجرائم التى ارتكبها الاستعمار الفرنسى منذ 1830 وحتى الاستقلال.

وأضاف الوزير الجزائرى أن ما قامت به فرنسا من جرائم بشعة خلال احتلالها للجزائر لم تقترفه أية دولة محتلة أخرى حتى النازية.
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