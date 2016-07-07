حجز "عكاشة" وطليقته بقسم ثانى المنصورة لحين عرضهما على النيابة للتحقيق

صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية، بأنه سيتم احتجاز كلا من توفيق عكاشة وطليقته وشقيقها بقسم ثانى المنصورة حتى الصباح، لعرضهما على النيابة العامة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من الطرفين ضد بعضهما.

كان توفيق عكاشة وطليقته المذيعة رضا الكرداوي محضرين ضد بعضهما تبادل فيهما الطرفان الاتهامات، حيث اتهم عكاشة طليقته بالتعدى عليه وتحطيم سيارته أثناء زيارته لنجله يوسف 10 سنوات، فيما اتهمت "الكرداوى" طليقها بمحاولة خطف نجلها وهروبه نظرا لوجود قضايا بينهما.

احتجاز توفيق عكاشة بقسم شرطة المنصورة لاتهامه بخطف نجله

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