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إزالة 408 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالبحيرة فى أول أيام العيد

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إزالة 408 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالبحيرة فى أول أيام العيد إزالة 408 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالبحيرة فى أول أيام العيد
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد ،نائب مديرأمن البحيرة، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط 17 قضايا تموين متنوعة .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة حيث أسفرت الحملة عن إزالة (408) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة وإزالة تند وأكشـاك وعشش وكافتيريــا ، وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية متنوعة مابين قضايـا غش تجــارى، قضايا عرض لحوم سلع مجهولة المصدر، وقضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، وقضايا عـدم الإعــلان عـــن الأســعــار .

فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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