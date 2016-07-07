أستاذة طاقة ذرية مصرية بكندا: ولاء المصريين بالخارج لوطنهم "مالوش حدود"

قالت الدكتورة مديحة المهيلمى قطب، المهندسة النووية وأستاذة الطاقة الذرية بكندا، إن مشروع الضبعة كان من أهم الموضوعات التى أثارت أساتذة وخبراء الطاقة النووية المصريين المقيمين بكندا، وذلك خلال المقابلات التى أجرتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال جولتها بكندا، قائلة:"سنقابل مسئولين عن مشروع الضبعة ونقدم لهم خبراتنا"، مؤكدا "ولاء المصريين بالخارج لمصر ملوش حدود وسيظل عبر السنين".

وأضافت أستاذة الطاقة الذرية بكندا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها من خلال خبرتها العملية فى الطاقة النووية ستسعى لتقديم الدعم والمساعدة للحكومة المصرية فى مشروع الضبعة، لافتة إلى أنها من سكان موريال وكندية من أصل مصرى ومسئولة سابقا عن شعبة التقنية لأجهزة الضغط بإدارة البنايات بمقاطعة "كيباك".

وأشارت إلى أنها ولدت بمصر وهاجرت لكندا سنة 1974 وبدأت دراسة الهندسة بالجامعة الأمريكية وحصلت على العديد من الأوسمة والشهادات بينها وسام الاستحقاق لجمعية المعايير الكندية للمساهمة خلال حياتها بتطبيق المعايير النووية الكندية.

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