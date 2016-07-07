نائبة بمجلس النواب: لابد من قانون رادع للتحرش.. والظاهرة تراجعت خلال العيد

قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن ظاهرة التحرش تراجعت خلال عيد الفطر الحالى، مشددة على ضرورة وجود عقوبة رادعة لكل المتحرشين فى المناطق العامة والمتنزهات للقضاء على الظاهرة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع"، أن أى قانون فى العالم يوجد من يخالفونه، والقوانين التى تعاقب المتحرشين هناك من يخالفونها، الأمر الذى يتطلب زيادة العقوبة على المتحرشين بحيث يكونوا عبرة لغيرهم.

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