زواج المغنية كيارا من حبيبها نجم كرة القدم والسرية تلف حفل الزفاف

تزوجت المغنية الأمريكية كيارا Ciara من لاعب كرة القدم راسل ويلسون Russell Wilson، ومن المتوقع ان يقيم الثنائي حفل زفاف فاخر خلال الأيام المقبلة، في قصر Peckforton Castle ببريطانيا، الذي توقف عن استقبال الزبائن استعداداً للحفل المنتظر.

وكشفت صحيفة الـ Daily mail البريطانية ان حفل الزفاف سيحضره الأهل والأصدقاء والنجوم الذين تربطهم علاقة وطيدة بالمغنية وزوجها.

سبق واستضاف قصر Peckforton حفل زفاف نجم كرة القدم Jamie Vardy و Wes Brown.

وبالمناسبة، حجز ضيوف الحفل 48 غرفة في القصر الذي سيستضيف السهرة.

واشار موقع TMZ ان كيارا وراسل سيمنعان الضيوف من إدخال هواتفهم الجوالة الى قاعة الزفاف، منعاً لالتقاط الصور وتسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.

وحسب ما ذكرت الصحف العالمية، أقام الثنائي حفل عشاء ما قبل الزفاف في مطعم Stanley's Bar and Grill بفندق Titanic.

يشار الى ان علاقة كيارا و راسل ويلسون بدأت في بداية العام 2015، وأعلنا خطوبتهما في 11 مارس من العام الحالي.