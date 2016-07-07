أسامة هيكل عن "دراما رمضان": "السوق آلياته كده .. مش عاجبك معاك الريموت"

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، أنه يرى صعوبة تقييم مسلسلات رمضان، حيث الدراما الرمضانية بالفعل بها مشاهد غير مقبولة أخلاقيا و أدبيا.

و أضاف هيكل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، :" القطاع الخاص سوق و آلياته كده.. هذا لا يعنى تأييدى له بالعكس، لكن عندك ريموت كنترول تقدر تقفل القناة لو مش عاجبك".

و أشار إلى أن الدستور يمنع التدخل فى الأعمال الإبداعية، مستشهدا بكسب المنتج محمد السبكى لقضية حلاوة روح رغم وقف المهندس إبراهيم رئيس الوزراء للفيلم.

"دراما رمضان" على طاولة لجنة الإعلام بالبرلمان بعد العيد.. أسامة شرشر: تقدمت بطلب لتقييم المسلسلات.. وغادة صقر: تضمنت الكثير من مشاهد العنف والمخدرات.. ونشوى الديب: سنحدد الأعمال المستحقة للإشادة

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