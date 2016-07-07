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أسامة هيكل عن "دراما رمضان": "السوق آلياته كده .. مش عاجبك معاك الريموت"

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أسامة هيكل عن "دراما رمضان": "السوق آلياته كده .. مش عاجبك معاك الريموت" أسامة هيكل عن "دراما رمضان": "السوق آلياته كده .. مش عاجبك معاك الريموت"
أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، أنه يرى صعوبة تقييم مسلسلات رمضان، حيث الدراما الرمضانية بالفعل بها مشاهد غير مقبولة أخلاقيا و أدبيا.

و أضاف هيكل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، :" القطاع الخاص سوق و آلياته كده.. هذا لا يعنى تأييدى له بالعكس، لكن عندك ريموت كنترول تقدر تقفل القناة لو مش عاجبك".

و أشار إلى أن الدستور يمنع التدخل فى الأعمال الإبداعية، مستشهدا بكسب المنتج محمد السبكى لقضية حلاوة روح رغم وقف المهندس إبراهيم رئيس الوزراء للفيلم.


>"دراما رمضان" على طاولة لجنة الإعلام بالبرلمان بعد العيد.. أسامة شرشر: تقدمت بطلب لتقييم المسلسلات.. وغادة صقر: تضمنت الكثير من مشاهد العنف والمخدرات.. ونشوى الديب: سنحدد الأعمال المستحقة للإشادة
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