ضبط 7680 لعبة نارية قبل ترويجها فى قنا

تمكن ضباط مباحث التموين التابعة لمديرية أمن قنا، من ضبط كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام قبل ترويجها بمركز قنا بدون ترخيص.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط محمد.م.ه 66 سنة تاجر خردوات بمدينة قنا وبحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام قبل ترويجها بالمحافظة بدون ترخيص، بلغت 7680 صاروخًا مختلفة الأنواع والأحجام.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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