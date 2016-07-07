أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 7680 لعبة نارية قبل ترويجها فى قنا

Google+ Print
ضبط 7680 لعبة نارية قبل ترويجها فى قنا ضبط 7680 لعبة نارية قبل ترويجها فى قنا
تمكن ضباط مباحث التابعة لمديرية أمن قنا، من ضبط كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام قبل ترويجها بمركز قنا بدون ترخيص.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط محمد.م.ه 66 سنة تاجر خردوات بمدينة قنا وبحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام قبل ترويجها بالمحافظة بدون ترخيص، بلغت 7680 صاروخًا مختلفة الأنواع والأحجام.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.


>أمن قنا يداهم عائلتين يجمعان أسلحة لوجود خلافات على قطعة أرض
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه