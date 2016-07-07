ولي ولي العهد: العراق بلد شقيق وله مكانته التاريخية ونشاطره وحدة المصير

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس من وزير الدفاع بالجمهورية العراقية الدكتور خالد العبيدي أكد فيه وقوف العراق بجانب المملكة في هذه الظروف.

وأعرب معاليه عن ثنائه على حكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ورؤية المملكة 2030 التي تمثل نهجاً طموحاً لتعزيز قدرات المملكة في المجالات كافة.

وأكد وزير الدفاع العراقي أن العراق يتطلع إلى وقوف المملكة بجانبه لتجاوز ظروفه العصيبة. من جانبه، أكد سمو ولي ولي العهد أن العراق بلد شقيق وله مكانته التاريخية ونشاطره وحدة المصير.