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مصادر لليوم السابع: مقتل آمر الكتيبة 210 مشاة فى تفجير سيارة مفخخة ببنغازى

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مصادر لليوم السابع: مقتل آمر الكتيبة 210 مشاة فى تفجير سيارة مفخخة ببنغازى مصادر لليوم السابع: مقتل آمر الكتيبة 210 مشاة فى تفجير سيارة مفخخة ببنغازى
أكدت مصادر ليبية لليوم السابع فجر الخميس انفجار سيارة مفخخـة موجهة عن بعد فى المحورى الغربى لمدينة بنغازى، ما أدى لمقتل القائد الميدانى آمر الكتيبة 210 مشاة آلية "إدريس البرعصي" وأربعة من مرافقيه وجرح 11 آخرين.

وتشهد مدينة بنغازى سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة في الأيام الأخيرة لاستهداف القادة البارزين في الجيش الوطنى الليبى، إضافة لزرع عبوات ناسفة والغام من قبل التنظيمات الإرهابية لمنع تقدم الجيش الليبى.


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