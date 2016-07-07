وداعا للحشوات والتركيبات.. ابتكار جديد يجعل الأسنان تجدد نفسها بنفسها

الرعب من أدوات طبيب الأسنان والحشوات المؤقتة والدائمة يمكن أن تكون شيئا من الماضى قريبا بفضل العلاج الجديد المحفز لجذور الخلايا الجذعية، حيث طور فريق من الباحثين من جامعة نوتنجهام، ومعهد ويس فى جامعة هارفارد، حشوات صناعية علاجية حيوية تسمح للخلايا الجذعية بالأسنان على إصلاح وتجديد العاج.

ويقول الباحثون عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن النوع الجديد من حشو الأسنان يمكن أن يجعلها تصلح نفسها بنفسها خاصة للأشخاص المصابين بأمراض أو خضعوا لجراحة الأسنان.

وقال الدكتور آدم سيليز، من جامعة نوتنجهام، إن حشوات الأسنان الموجودة سامة للخلايا، وبالتالى فهى تتعارض مع أنسجة اللب الموجودة داخل الأسنان.

لذلك قام الباحثون بتصميم الحشوات الحيوية الاصطناعية التى يمكن استخدامها على نحو مماثل لحشوات الأسنان التقليدية، ولكن يمكن وضعها على اتصال مباشر مع أنسجة اللب لتحفيز الخلايا الجذعية الموجودة طبيعياً فى الفك القادرة على إصلاح وتجديد أنسجة اللب والعاج المحيط بها.

وأضاف الباحثون أنهم فازوا بالجائزة الثانية فى فئة المواد المبتكرة من الجمعية الملكية للكيمياء فى مسابقة التكنولوجيات الناشئة عام 2016.. وقد نشرت نتائج البحث عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس من شهر يوليو الحالى.

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